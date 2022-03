Mercredi soir, la Juventus Turin accueille Villarreal en 8es de finale retour de la Ligue des Champions. Après le match nul de l’aller (1-1), les Bianconeri sont contraints de l’emporter. Jouant à domicile, ils partent avec les faveurs des pronostics. Toutefois, ils restent méfiants et c’est le cas spécialement de Massimiliano Allegri, leur entraineur. En conférence de presse d’avant-match ce mardi, ce dernier a tenu à mettre en garde son équipe. Et il a pris comme exemple la défaite du PSG à Madrid pour mettre en avant le genre de mésaventure qui peut arriver si on se croit qualifié avant l’heure.



"Il faudra faire une bonne prestation. Le public applaudira toute l'équipe. Le match du PSG nous a appris une chose. L'imprévu. Il faut réagir à ce qu'il t'arrive. C'est une finale, un match sec. Villarreal est une équipe expérimentée. Ce sera un vrai match", a indiqué le technicien transalpin.

Allegri prépare la Juve à tous les scénarios

Depuis quelques semaines, la Juve se montre intraitable sur la scène nationale. Son entraineur espère qu’elle va pouvoir transposer ce visage en Europe et qu’elle fera preuve d’une grande rigueur défensive. "Il faudra commettre le moins d’erreurs possibles dans les zones importantes. Jouer avec un unique objectif : gagner et bien interpréter ce match. On est devenu un groupe compact, mais on a rien fait. Attention au danger de penser à d'autres choses. Pensons à demain. Perdre de l'équilibre pourrait nous faire mal. L'équipe trouve un équilibre important, il faut continuer ».