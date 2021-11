Juventus Turin : Allegri est dépité par la mauvaise période du club

✍️ Prendiamo nota. Il novembre dei bianconeri ⚫️⚪

"En cinq jours, nous avons gâché un mois et demi de travail"

Pour la Juventus Turin, le moment est loin d'être idéal.D'abord, c'est le Sassuolo qui est allé s'imposer dans les ultimes secondes avec un but de l'ancien joueur de l'OM, Maxime Lopez (1-2), puis, ce week-end, le Hellas Vérone a confirmé le début de saison très compliquée de la Vieille Dame (2-1). Alors que l'équipe pointe à 16 unités du duo de leaders de Serie A (Naples et l'AC Milan), Allegri a décidé de mettre en place une mise au vert toute cette semaine, afin d'aborder au mieux les prochaines échéances.La première des deux concerne la réception du Zénith Saint-Pétersbourg, mardi soir lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions (21 heures). Avant ce match qui s'annonce important, le technicien italien a confié son dépit en conférence de presse. Bien que la Vieille Dame occupe la tête du groupe H avec 3 points de plus que Chelsea, le natif de Livourne a affiché sa colère. "Nous sommes tous en colère et déçus.Nous avons encaissé 15 buts, dont 11 en 6 matchs. Nous avons encaissé des buts face à des équipes que nous devons respecter car elles méritaient de nous battre. Je parle aussi de celles contre lesquelles nous avons gagné, 3-2 contre la Sampdoria et contre la Spezia. Ce sont des équipes qui se battent pour des places entre la 10ème et la 20ème du classement.a-t-il expliqué face aux médias. Après la réception du Zénith, c'est un autre match à domicile qui attendra la Juve, en Serie A contre la Fiorentina, samedi (18 heures).