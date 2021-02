C'est assez rare pour être souligné : Cristiano Ronaldo n'a pas trouvé le chemin des filets sur la pelouse de Porto, mercredi soir, en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Une performance décevante qui a engendré une pluie de critiques inhérentes à son statut de superstar mondiale, d'autant que la Juve s'est inclinée 2-1 en rendant une copie insuffisante dans le contenu.

"Il ne vit pas pour le jeu"

« Même s’il est un phénomène et a marqué des milliards de buts, j’ai toujours dit que ce serait difficile avec le football d’Andrea Pirlo. Il marque un but par match, c’est vrai, mais a du mal avec les idées d’Andrea », a lâché Antonio Cassano, ancien enfant terrible du foot italien, dans des propos tenus sur la chaîne YouTube de Christian Vieri. « Il a toujours été un peu égoïste, il veut marquer, il ne se soucie pas des autres choses. C’est le genre de joueur qui vit pour marquer. Il ne vit pas pour le jeu, il vit pour le but et, en ce moment, c’est de pire en pire ».