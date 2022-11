Juventus : Rabiot, alternative à Pogba à la Juve et en Bleus

Avec le retour de Pogba cet été à Turin, l'horizon de Rabiot semblait bouché et des médias italiens ont évoqué en août des négociations finalement avortées pour un transfert vers Manchester United, l'ex-club de la "Pioche". Mais alors que s'approche le Mondial, c'est le ciel de Pogba qui reste chargé de gros nuages noirs.

Il se débat toujours avec sa blessure au genou droit survenue fin juillet. Opéré début septembre, après avoir d'abord refusé l'intervention pour augmenter ses chances d'aller au Qatar, le champion du monde 2018 n'a toujours pas joué un match officiel avec les Bianconeri et a dû renoncer lundi, la mort dans l'âme, à la Coupe du monde. "Il est déçu, c'est normal. Nous, nous avons été pénalisés car nous n'avons jamais eu à disposition un joueur tel que lui", a souligné mardi Massimiliano Allegri, à la veille du match de Ligue des champions contre le Paris-SG, dont l'enjeu principal pour la Juve est de défendre sa troisième place, synonyme de Ligue Europa, dans un duel à distance avec le Maccabi Haïfa.

Un premier Mondial

Ce forfait, s'ajoutant à celui de N'Golo Kanté (Chelsea), avec qui Pogba cadenassait le milieu des champions du monde, propulse Rabiot au rang de probable titulaire contre l'Australie le 22 novembre, en ouverture du Mondial. Une sacré revirement pour l'ex-Parisien, écarté pendant plus de deux ans des listes de Didier Deschamps après avoir décliné le statut de réserviste lors de la Coupe du monde en Russie, il y a quatre ans. Avec ses prestations à la Juve, Rabiot a su convaincre le sélectionneur de le rappeler en août 2020. Il n'a plus manqué à l'appel depuis et collectionné les sélections (29 capes, 2 buts).

Depuis quelques semaines, la perspective de disputer un premier Mondial semble même donner des ailes au milieu élancé aux longs cheveux. Rabiot est l'une de ses rares valeurs sûres de la fragile Juventus, au milieu des déceptions et des blessés. Mercredi, ils sont encore une dizaine indisponibles, dont Pogba, Di Maria, Chiesa, Vlahovic, Paredes, Bremer, McKennie... Outre le suspendu Danilo.

Pas assez de buts ?

"Il a fait de grands progrès, autant au niveau technique que tactique. C'est bien pour la Juve et pour l'équipe de France", a observé mardi Allegri. Rabiot a un "moteur différent des autres", avait récemment assuré l'entraîneur italien, après un doublé du Français contre Empoli (4-0). Tout en soulignant les "marges de progression" qu'aurait encore le milieu de 27 ans, qui a souvent laissé sur sa faim ses entraîneurs, et la presse, depuis son arrivée en 2019 en provenance du PSG. Andrea Pirlo, quand il entraînait la Juve, avait ainsi assuré en décembre 2020 qu'il pouvait devenir "un très grand milieu de terrain au niveau mondial" mais qu'il devait "se mettre en tête qu'il n'est qu'à 70% de son potentiel".

Allegri, pour sa part, s'est plusieurs fois plaint la saison dernière du fait que Rabiot ne marque pas assez. Le Français lui-même reconnaissait début octobre avoir "un rôle important à jouer" à la Juve lors d'une saison qui pourrait être sa dernière en Italie, les Bianconeri n'ayant pas affiché une farouche volonté de prolonger son contrat courant jusqu'en juin. Un premier rôle que l'ex-réserviste entend aussi tenir dans trois semaines au Qatar sous le maillot bleu aux deux étoiles.