Juventus-OL : Dybala finalement opérationnel ? La réponse de Sarri

La Vieille Dame essayera de renverser les Gones, ce vendredi soir, pour le compte du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions après avoir concédé une défaite (1-0) à l’aller. Pour cette rencontre capitale, les Turinois pourraient avoir un absent de taille : l’attaquant international argentin, Paulo Dybala.

« On verra vendredi matin »

Présent en conférence de presse d’avant-match ce jeudi, le coach italien a donné des nouvelles de l’attaquant de 26 ans. « On ne sait pas encore, a lâché Maurizio Sarri face aux médias. Il est toujours dans les mains du staff médical. Hier, il était autorisé à être sur le terrain, on verra demain matin. On verra ce qu’il peut faire et son niveau de disponibilité. On parlera avec le staff médical. »

Sarri a également livré son regard sur l'OL. "Depuis que l'équipe a commencé avec ses trois centraux, elle est plus solide, plus efficace. La défense est basse et l'équipe peut repartir avec des joueurs techniques qui accélèrent bien le jeu au milieu. Je n'ai pas vu de grands changements par rapport à l'aller même si la présence de Memphis Depay est très importante. Ce sera très très difficile pour nous en raison de ces caractéristiques de nos adversaires mais on peut le faire".