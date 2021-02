Juventus : Bonucci et Dybala absents contre Porto

Un retour dans le groupe

En conférence de presse ce mardi après-midi, l'entraîneur de la Juventus Andrea Pirlo a annoncé l'absence de Leonardo Bonucci et de Paulo Dybala pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Porto mercredi. Concernant le défenseur, l'entraîneur de la Juventus n'a pas donné beaucoup de détails. L'Italien n'est « pas disponible », à cause d'un « autre petit souci » sur le plan physique. En effet, Bonucci ne se sentait « déjà pas bien » il y a quelques jours. Le coach turinois préfère donc le préserver.. S'il a repris l'entraînement, son entraîneur veut lui laisser le temps et ne préfère pas le faire jouer afin que l'attaquant reprenne petit à petit et ne rechute pas. Autre absent annoncé il y a quelque temps déjà, Juan Cuadrado. Le Colombien est touché à la cuisse droite et est donc mis à l'écart une dizaine de jours.S'ils ne joueront pas, Dybala et Bonucci sont tout de même dans le groupe de la Juventus « pour être avec l'équipe » a affirmé Pirlo. Ils feront donc le voyage au Portugal. Le groupe compte également un retour. Celui du Gallois Aaron Ramsey. Le milieu de terrain était absent depuis deux semaines à cause de douleurs musculaires.Quant au match retour, il est fixé au 9 mars, cette fois-ci en Italie, à l'Allianz Stadium. Cette double-confrontation permet à Ronaldo de retrouver son coéquipier de toujours, Pepe. Les deux hommes ont joué ensemble au Real Madrid ainsi qu'en sélection portugaise. Porto est actuellement le seul club lusitanien toujours en course en Ligue des Champions.