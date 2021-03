Juve - Porto : Chancel Mbemba révèle le secret d'Oliveira

Tout sourire, les joueurs FC Porto avaient de quoi jubiler après leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, mardi soir à Turin sur le terrain de la Juventus. Et les hommes de Sergio Conceiçao doivent une fière chandelle à leur milieu de terrain Sergio Oliveira, auteur du but décisif sur un magistral coup franc direct frappé à ras de terre. Son coéquipier, le défenseur Chancel Mbemba, est revenu sur ce moment clé dans sa réaction d'après-match. « On savait déjà, parce qu'on a regardé des vidéos, a indiqué l'international congolais. On avait remarqué que certains défenseurs de la Juve sautaient sur les coups francs. On a travaillé ça à l'entraînement, on savait que si ça passait le mur ce serait but. On avait travaillé ça. Ce but est le fruit du travail ! »