Jurgen Klopp (Liverpool) : « Le favori de la Ligue des Champions ? C’est Paris »

Jurgen Klopp est en pleine phase de communication. Une communication plutôt offensive. Le coach de Liverpool, tenant de la Ligue des champions, a récemment désigné la Juventus comme favori pour succéder à son équipe. Cette fois, il opte pour le PSG, qui défie le Borussia Dortmund en 8es de finale aller mardi soir : « Le plus grand favori de cette compétition est le PSG. Maintenant, ils ont la pression! Blague à part, je ne pense pas que ce que je dis ajoute de la pression sur les équipes, pour être honnête », a estimé le technicien allemand lundi en conférence de presse.

Klopp, grand fan de Simeone

L'ancien coach du Borussia Dortmund a ensuite été sondé sur ses propos sur la Juve, lesquels avaient déclenché une réponse de la part de Maurizio Sarri, le coach turinois : « Je suis désolé, je ne voulais pas le mettre sous pression, mais les gens ont demandé et parfois je ne réfléchis pas avant de parler, ça arrive. J'ai juste dit que la Juventus devrait avoir 10 points d'avance en Serie A. Je ne veux pas trop mettre la pression sur eux, ce n'était pas mon intention. Je dis beaucoup de choses que les gens ne devraient pas prendre au sérieux. »

Adversaire de Liverpool en C1, l'Atlético Madrid n'est pas aussi fringant cette saison que lors des saisons précédentes. Ce qui n'enlève rien à l'admiration de Klopp pour Diego Simeone, le coach des Matelassiers : « C'est ça le football, huit ans ici, sept ans sans doute les plus réussis qu’a connus l’Atletico depuis peut-être 50 ans? Je ne connais pas toute l'histoire de l'Atletico. C'est difficile, vous devez changer d'équipe, vous perdez Diego Godin, vous perdez Griezmann, Gabi. Vous devez trouver de nouveaux joueurs, vous y habituer et cela prend du temps, mais les gens ne vous en donnent pas. On dirait qu'ils vont à nouveau se qualifier pour la C1, ce qui serait incroyable dans une année de transition, puis l'année prochaine, ils seront de nouveau dans la bonne direction ».