Juninho (Lyon) remonté contre les joueurs :  "Il n'y a pas d'excuses"

Directeur sportif de l'OL, Juninho n'a pas du tout apprécié le spectacle offert par les joueurs lyonnais lors de leur défaite face au Zenit. Le club rhodanien s'est incliné sur le score de 2-0 ce mardi en offrant un visage fort peut attrayant dans un match à fort enjeu. « Il n'y a pas d'excuses. Les joueurs n'étaient pas là. On a vu une équipe incapable de dominer au milieu de terrain. On n'a pas eu l'énergie d'une équipe qui jouait une finale pour se qualifier. Depuis le début de saison, on voit toujours trois, quatre ou cinq joueurs qui ne sont pas à leur niveau. Les onze ne jouent jamais bien en même temps. »



« On a eu la possibilité de centrer je ne sais combien de fois, et le ballon n'est jamais arrivé à nos attaquants. Mais c'est aussi parce qu'on n'a pas de présence dans la surface à part Moussa (Dembélé). Alors, on centre trente fois par match, et il n'y a que Moussa dans la surface... Il faut avoir de la fierté, de l'orgueil. C'est la Ligue des champions, on fait tellement d'effort pour la jouer qu'on ne peut pas se contenter d'être aussi moyen que ce soir. Et je ne pense pas que la défaite était à cause des choix de Rudi. Jason (Denayer) a fait un match assez correct au milieu. », a insisté le dirigeant de l'OL.