Jesse Marsch : "Le collectif du PSG, c'est plus que Messi"

L'absence de Messi

Yussuf Poulsen (attaquant du RB Leipzig): "On ne peut pas dire si son absence est un avantage ou un désavantage. Il a marqué un doublé à l'aller mais (Angel) Di Maria n'était pas là non plus. Ce n'est pas la peine d'en parler. Chaque joueur titulaire au PSG a une très haute qualité."

Jesse Marsch (entraîneur du RB Leipzig): "C'est facile de dire que c'est un désavantage. Le collectif du PSG ne se résume pas qu'à un seul joueur. Neymar et Di Maria n'étaient pas présents à l'aller. Ils seront là mercredi. Ce sera une tâche très difficile dans les un contre un."

"Tout est ouvert" pour Leipzig

Poulsen: "Si on ne croit pas en nos chances, on peut tout de suite arrêter. On sait qu'on aurait dû et pu gagner plus de points lors de la phase aller. Tout est ouvert jusqu'à la fin. Nous savons que nous sommes une très bonne équipe. On peut batre n'importe quelle équipe à domicile."

Marsch: "Le match à Paris était très important pour nous, pour prendre conscience qu'on peut faire une grosse prestation contre un gros adversaire à l'extérieur. Nous croyons en nos chances. Si on marque en premier, ça peut nous donner de l'élan et faire avancer notre équipe. La préparation mentale est importante, et avoir la bonne tactique aussi."

Leipzig a le même plan... ou presque

Marsch: "Je me demande souvent comment c'est d'être dans les playoffs NBA de basket, où il faut jouer sept fois contre le même adversaire. Il faut savoir réagir, avoir un plan de match, comprendre ce qui a marché et pas marché. Contre Paris, on a pris conscience qu'on pouvait tenir à ce niveau. Si on se créé plus d'occasions, on peut gagner. On ne va pas changer grand-chose, seulement quelques petits détails. On a une très bonne chance pour demain (mercredi)."