Inter Milan : Simone Inzaghi en colère contre le calendrier

L'Inter Milan l'a emporté face au Benfica Lisbonne en quart de finale aller de la Ligue des Champions, avec un succès 2 buts à 0 et les Interistes ont ainsi pris une option sur la qualification pour le dernier carré de la C1. Mais tandis que son équipe l'a emporté avec des buts de Barella et Lukaku, Simone Inzaghi, le coach des Interistes, a fait part de sa colère contre le calendrier. Devant la presse, le coach italien a ainsi rappelé que le calendrier était très chargé pour son équipe, répondant aux critiques suite au fait que l'Inter n'avait plus gagné depuis six matchs et un dernier succès face à Lecce le 5 mars dernier. "N'oublions pas que c'était notre quatrième match en dix jours, et le troisième à l'extérieur en six jours. Beaucoup de joueurs ont joué avec leur sélection en mars, c'est un calendrier presque impossible à tenir."

Inzaghi ne digère pas

Mais le coach de l'Inter ne veut cependant pas utiliser le calendrier comme une excuse en cas de mauvais résultats de son équipe. "Nous sommes l'Inter, et ces deux dernières années, nous n'avons jamais rien lâché même si nous avons connu des difficultés à cause de la fatigue des joueurs, c'est factuel", a-t-il assuré, d'autant que l'Inter va beaucoup recevoir prochainement. Ainsi, le club interiste va jouer quatre de ses prochains matchs à domicile : Monza en championnat puis Benfica en C1, avant un déplacement à Empoli puis deux nouvelles réceptions, celles de la Juventus en Coupe et de la Lazio en Serie A. Inzaghi sait que le calendrier est lourd mais il va tout faire pour qualifier son équipe en demi-finale de C1 et en finale de la Coupe d'Italie.