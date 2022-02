Inter Milan : Selon Inzaghi, son équipe méritait un autre résultat face à Liverpool

Pour la première fois depuis mars 2012, et une élimination face à l'Olympique de Marseille sur un but décisif de Brandão, malgré un succès 2-1, l'Inter Milan n'avait plus disputé un huitième de finale de Ligue des Champions. Mercredi soir, le retour à ce stade de la compétition a été pour le moins cruel avec une défaite concédée face à Liverpool sur les deux tirs cadrés des Reds (Firmino et Salah). Les champions d'Italie en titre ont eux su gêner la formation de Jürgen Klopp, sans parvenir à faire la différence, au grand regret de Simone Inzaghi.

Propulsé à la tête de l'équipe l'été dernier après le passage d'Antonio Conte, le technicien italien a néanmoins affiché sa satisfaction au micro de Prime Video Italie. "On a fait un grand match, mais on n'a pas été récompensé par un but et, à la première déconcentration, ils ont marqué. Je suis très fier de mon équipe. Cela a vraiment été une très grande soirée, c'est vraiment dommage pour le résultat. On aurait mérité autre chose. On a tenu tête à une des deux meilleures équipes d'Europe. Mais on sait que cela peut arriver, c'est le football, mais cela doit nous donner confiance pour la suite. Cela doit être un point de départ", a analysé l'entraîneur.







Son attaquant, Edin Dzeko, a suivi la même ligne de conduite. "Je pense que pendant 75 minutes, avant de prendre le premier but, on a fait un grand match, en se créant des occasions et en en concédant peu à l'une des meilleures équipes d'Europe. On a tout donné pendant 90 minutes, cela n'a pas suffi. On sort de cette défaite la tête haute", a-t-il analysé, auprès du même média.



Impérial dans l'axe de la défense des Reds, Virgil van Dijk a reconnu la souffrance de son équipe, estimant le succès logique (BT Sport). "C'est un stade difficile, avec une très bonne équipe, difficile à briser et j'ai vraiment apprécié l'ambiance et la foule. Le résultat ramené à Anfield est bon. Vous essayez tout et ils ont très bien fait défensivement, mais Bobby (Firmino) a trouvé l'espace et un superbe but. C'est une victoire bien méritée, un travail très dur", a-t-il indiqué. Le huitième de finale retour est programmé pour le 8 mars prochain en Angleterre.