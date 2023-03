Inter Milan - FC Porto : le terrible constat de Sergio Conceição

Une qualification à l’italienne. Dominé par le FC Porto, l’Inter Milan a fait preuve de solidité défensive pour se qualifier pour les quarts de la finale de la Ligue des Champions (0-0, 1-0). La fin de la rencontre a vu Porto toucher deux fois les montants intéristes. Un manque d'efficacité qui coûte cher à ce stade de la compétition. Interrogé en conférence de presse, Sergio Conceição, l’entraîneur du FC Porto, a félicité ses hommes tout en indiquant regretter leur manque de finition devant la cage italienne.

"Nous n'avons pas fait le plus important : marquer des buts"

"Nous avons été très présents et supérieurs dans les deux matchs, mais aujourd'hui nous n'avons pas fait le plus important : marquer des buts. Il faut féliciter les joueurs, ils ont fait un excellent match et la vérité est que l'Inter n'a été supérieure qu'en dix minutes sur l'ensemble de deux matchs" a-t-il déploré.

Le résumé du match