La 5e place de la France à l’indice UEFA est menacée par deux pays : les Pays-Bas et le Portugal. Les résultats des matches disputés mardi soir n’arrangent pas du tout ses affaires. Côté lusitanien, le Benfica Lisbonne s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions en étrillant le FC Bruges (5-1), après s’être imposé 2-0 en Belgique dans la première manche. Hier soir, les buts lisboètes ont été signés Rafa Silva, Gonçalo Ramos (auteur d’un doublé), João Mario (sur penalty) et David Neres.

Une claque pour la Lazio

Côté batave, la sensation est venue de l’AZ Alkmaar qui s’est imposé 2-1 sur le terrain de la Lazio Rome, en 8es de finale de la Ligue Europa Conférence. On parle de la Lazio, l’équipe qui avait infligé à Naples, leader du Calcio, sa première défaite de la saison sur son terrain. Les hommes de la capitale avaient ouvert le score par Pedro. La réponse est venue de Vangelis Pavlidis et Milos Kerkez.

À l’heure qu’il est, la France ne compte plus que 2 631 points d’avance sur les Pays-Bas et 5 015 points d’avance sur le Portugal. Il faut impérativement que le Paris SG performe ce mercredi soir sur le terrain du Bayern Munich, en 8e de finale retour de la Ligue des champions (0-1 à l’aller). Et que l’OGC Nice aille plus loin en Ligue Europa Conférence. Son adversaire : les Slovènes du Sheriff Tiraspol. Conserver la 5e place à l’indice UEFA permettra d’avoir quatre clubs (dont trois directement en phase de la Ligue, qui remplacera la phase de groupes) dans la Ligue des champions 2024-25.