La France reste 5e à l’indice UEFA malgré les éliminations de Monaco, Rennes et Nantes ce jeudi en 16es de finale retour de la Ligue Europa. Les choses pourraient malheureusement changer au printemps… Avant le début des phases à élimination directe, les clubs de football hexagonaux totalisaient 59,497 points (sont prises en compte les cinq dernières saisons). Leurs homologues néerlandais et portugais suivaient avec respectivement 56,700 et 53,716 points.

Ce vendredi matin, la France (qui a observé avec soulagement les éliminations du PSV Eindhoven et de l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa) est toujours 5e avec 60,331 points. Derrière, on retrouve les Pays-Bas (57,300 pts) et le Portugal (5,615 pas).

Un trio pour le foot portugais

Le Paris SG devra réussir un exploit pour se qualifier en Ligue des champions après sa défaite 1-0 à domicile contre le Bayern Munich en 8es de finale aller. Les performances de l’OGC Nice en Ligue Europa Conférence joueront. Mais les Pays-Bas ont eux aussi deux représentants : le Feyenoord Rotterdam en Ligue Europa et l’AZ Alkmaar en Ligue Europa Conférence. Quant au Portugal, il compte sur ses trois clubs phares : Benfica Lisbonne et FC Porto en C1, Sporting Lisbonne en Ligue Europa.

Pourquoi cette 5e place est-elle si importante ? Parce qu’elle permettra d’envoyer quatre clubs dans la Ligue des champions 2024-25. Une C1 nouvelle formule avec une phase de Ligue qui remplacera la phase de groupes. Trois de ces quatre clubs seront directement qualifiés pour cette phase de Ligue.

Le Top 4 actuel ? Angleterre en 1 (103,855), Espagne en 2 (89,712), Allemagne en 3 (80,606), Italie en 4 (74,354).