Incidents du Stade de France : Darmanin avoue "une part de responsabilité"

Un mois après, Gérald Darmanin a avoué sa "part de responsabilité" dans les incidents du Stade de France. Invité ce mardi matin sur les antennes de RTL, le ministre de l'Intérieur est revenu sur le chaos observé lors de la dernière finale de la Ligue des Champions, remportée par le Real Madrid face à Liverpool le 28 mai dernier (1-0).s'est-il confié.S'excusant "bien volontiers" auprès de "tous ceux qui ont subi cette mauvaise gestion", en référence aux fans des Reds et du Real Madrid aspergés de gaz lacrymogène par la police ou agressés et volés, Darmanin s'est ensuite félicité de l'organisation des trois matchs disputés au Stade de France depuis cette date (France-Danemark, France-Croatie et la finale du Top 14 entre Castres et Montpellier).a-t-il affirmé.Sondé à propos de la responsabilité du préfet de police, Didier Lallement, et son avenir, le ministre de l'Intérieur a affirmé ne "jamais faire de punition ad hominem", avant de continuer :, ça ne veut pas dire évidemment que l’on doit s’en prendre à telle ou telle personne".