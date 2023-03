Incidents au Stade de France : Le Real Madrid dénonce une réponse "insuffisante" de l'UEFA

La finale de la Ligue des Champions 2022 continue de faire parler. L'an dernier, le Stade de France accueillait le dernier duel de la compétition entre les clubs de Liverpool et du Real Madrid. Si les Madrilènes sont sortis victorieux, remportant leur quatorzième Ligue des Champions, des incidents survenus hors du stade ont dérangé les spectateurs avant le coup d'envoi. Après un rapport indépendant diligenté par l'UEFA elle-même, l'instance a dû admettre sa propre responsabilité dans les graves incidents et, a annoncé un remboursement des billets pour les supporters de Liverpool. Jugeant cette réponse insatisfaisante, le Real Madrid a affiché son mécontentement dans un communiqué paru ce jeudi. Le club demande officiellement à l'instance de "rectifier" sa position et "d'assumer sa pleine responsabilité", tout en refusant de participer à la procédure d'indemnisation.

"Tous les supporters ont souffert"

"Le club considère que la proposition de l'UEFA (...) consistant exclusivement en un remboursement du prix du billet, qui est également conditionné au respect d'une série d'exigences, y compris la preuve de l'heure d'accès au stade, est insuffisante" déplore le club madrilène.

"Le contenu du rapport, demandé par l'UEFA elle-même, souligne que tous les supporters qui ont assisté à la finale ont été victimes de sa mauvaise organisation et que leur sécurité et leur intégrité physique ont été compromises, constate aussi le Real. Par conséquent, au-delà de la question de savoir s'ils ont pu ou non accéder au stade, ou s'ils l'ont fait à l'heure prévue, ce qui, dans tous les cas, était dû au comportement exceptionnel des supporters des deux clubs, la réalité est que tous les supporters ont souffert d'un retard inacceptable du début du match, en plus de l'insécurité inacceptable tant pour accéder au stade que pour le quitter, ainsi que d'autres préjudices graves tels que des vols, des agressions et des menaces" est-il indiqué dans le communiqué.