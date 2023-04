« Il a sifflé tout et n’importe quoi » Tuchel détruit Turpin après Bayern Munich-Manchester City

Thomas Tuchel n’a pas laissé redescendre sa colère. Durant le quart de finale retour de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester City (1-1), l’entraîneur allemand a contesté avec force plusieurs décisions prises par Clément Turpin, au point d’être expulsé en fin de rencontre. Il faut dire que le Français ne s’était pas fait que des amis à l’Allianz Arena en prenant plusieurs décisions polémiques, à commencer par deux pénaltys discutables. Après la rencontre, Thomas Tuchel l’a allumé en conférence de presse : « je lui donnerais la note de 1/10. Il a été en dessous de tout. C'est incroyable à ce niveau. Il a sifflé tout et n'importe quoi. Tout était contre nous »

« Deux n’ont pas été au niveau : la pelouse et l’arbitre »

Si les Bavarois prennent la porte en C1, ils ont montré un visage plus séduisant qu’à l’aller, mais ont pêchés par manque de réalisme. Tout en soulignant la performance de son équipe, Thomas Tuchel a encore visé Clément Turpin au micro de DAZN : « je suis content de la façon dont on a joué. Deux n'ont pas été au niveau : la pelouse et l'arbitre. En ce moment, City a la meilleure forme, avec les meilleurs joueurs dans le meilleur championnat au monde. Mais je trouve qu'on les avait à notre portée. (Sur la performance de Clément Turpin) C'est une note de 6 (la plus mauvaise possible en Allemagne, NDLR) de sa première à sa dernière décision. Je n'ai même pas vu la faute sur le penalty qu'on nous accorde. » Les deux hommes ne partiront pas en vacances ensemble.