Ikoné, la libération ?

Dans le ton du match du LOSC à Séville (1-2), le héros du soir Jonathan Ikoné a soufflé le froid avant de retrouver enfin la chaleur. D'abord cette percée, en fin de première période, où il se prend les pieds dans le tapis seul face au gardien, alors qu'il pouvait renverser le match dans la foulée de l'égalisation. "J'étais revanchard, ce sont des actions où ça doit finir au fond. Je dois mieux jouer ces duels, mais mes coéquipiers ont su me soutenir à la mi-temps. En seconde période, je voulais concrétiser ce que je n'avais pas réussi avant la pause." Et ça n'a pas traîné : en suivant bien le tir de Celik sur le poteau, il a dessiné les contours de l'exploit des Dogues en, quatre jours plus tôt (2-1 pour le PSG)."Malgré le titre, sa saison dernière avait été difficile et il se relance bien, applaudit Jocelyn Gourvennec. On l'a déjà vu virevoltant, et pas seulement à Paris, mais il lui manquait cette efficacité. C'est le signe que ça s'améliore, après beaucoup d'efforts. Je le trouve très investi. On retrouve son niveau international." Le coach du LOSC savoure d'autant plus cette performance inattendue qu'elle a été décrochée sans leur avant-centre turc Burak Yilmaz, ce qui obligeait les autres leaders d'attaque présumés à reprendre le flambeau. Ikoné en est clairement le symbole dans cette belle nuit sévillane, même si ses deux homonymes David et Bamba n'ont pas été en reste., il peut enfin lancer sa saison en même temps que celle de son équipe.Se donnant les moyens à l'entraînement, il a toujours été poussé par Gourvennec depuis que celui-ci a pris ses fonctions, et toujours avec plus d'insistance au fur et à mesure des semaines. La récompense est presque autant pour l'un que pour l'autre, puisque Ikoné était effectivement devenu bien moins scintillant la saison passée, en décalage avec la totale réussite collective. Lui met encore l'accent sur le rôle de l'ensemble de ses partenaires, qui ne le lâchent jamais. Particulièrement ceux qui ont vécu avec lui ses plus belles fulgurances, celles qui lui avaient permis d'être. Et encore l'année dernière, même s'il n'était pas entré en jeu. De là à être reconvoqué, le pas est encore très grand, mais...