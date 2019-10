Ikoné en sauveur

Le Losc n’est pas passé loin d’une troisième défaite en autant de journées de Ligue des champions, mercredi soir, mais a fini par arracher le résultat nul contre Valence au bout du temps additionnel (1-1). C’est Jonathan Ikoné qui a égalisé à la 95e minute, alors que Christophe Galtier avait tranché dans le vif en reléguant l'international français ainsi que Jonathan Bamba sur le banc. Au moins, avec ce premier point pris, le vice-champion de France possède une ultime chance de se relancer en cas de victoire à Mestalla dans deux semaines...

Justement, les Lillois n’ont pas à rougir de leur performance face à la formation espagnole. S’ils ne se sont pas procuré autant d’occasions que lors de la défaite contre l’Ajax (3-0), ils n’ont pas non plus subi comme lors de la venue de Chelsea (défaite 2-1). Cette fois-ci, ils ont joué de l’avant, dans un 3-4-2-1 finalement assez offensif, et ont tenté leur chance à de nombreuses reprises. Il a manqué de la précision dans le dernier geste, comme sur deux tentatives de Victor Osimhen (37e et 39e), mais aussi d'un peu de réussite, comme sur cette frappe de Yusuf Yazici qui s'est écrasée sur la barre (40e).

Le Losc affichait alors 55% de possession de balle et 17 frappes tentées lorsque Valence a ouvert le score à l'heure de jeu. Kevin Gameiro, lancé sur la droite, offrait l'ouverture du score à Denis Cheryshev (63e). Dos au mur, les pensionnaires du Stade Pierre-Mauroy sont partis à l’abordage. Loïc Rémy, tout juste entré en jeu, a raté une énorme occasion (76e), et Victor Osimhen ne cadrait pas non plus (93e). Mais Jonathan Ikoné sortait donc de sa boite pour égaliser d’une lourde frappe du droit (93e). Lille n'a pas encore abdiqué. Au moins pour la 3e place qualificative pour les 16e de finale de la Ligue Europa.