Le PSG défie ce soir le RB Leipzig en demi-finale de la Ligue des Champions (à 21h). Pour cette rencontre, la grande interrogation concernait la présence ou pas de Mauro Icardi aux avant-postes. L’Argentin restait sur une prestation décevante face à l’Atalanta (2-1). Finalement, Thomas Tuchel a décidé faire sans lui.



L’ex-intériste démarrera donc sur le banc. Outre sa petite forme depuis la reprise de la compétition, il fait aussi les frais des retours conjugués de Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Ces deux-là seront évidemment accompagnés en attaque par Neymar. Herrera garde sa place dans l'entrejeu du PSG

Après avoir opté pour le 4-4-2 au losange, l’entraineur parisien a choisi de miser cette fois sur un 4-3-3. Une option tactique à travers laquelle il renforce son milieu de terrain. Dans l’espoir de répondre aux contres allemands. Marquinhos se produira en pointe basse, tandis qu’Ander Herrera et Leandro Paredes évolueront comme relayeurs. Pas au point physiquement, Idrissa Gueye et Marco Verratti seront, eux, sur le banc des remplaçants.



Derrière, c’est du grand classique. La charnière centrale est composée de Thiago Silva et de Presnel Kimpembe. Sur les côtés, on retrouve Juan Bernat et Thilo Kehrer. Dans les buts, et en l’absence de Keylor Navas, c’est bien sûr l’Espagnol Sergio Rico qui est aligné.



Le onze de départ du PSG (4-3-3) :

Sergio Rico : Kimpembe, Thiago Silva, Kehrer, Bernat ; Marquinhos, Paredes, Herrera ; Neymar, Di Maria, Mbappé.