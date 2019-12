Icardi les a (déjà) conquis

17 - Mauro Icardi a inscrit 5 buts en 84 ballons touchés en Ligue 1 cette saison, soit une réalisation tous les 17 ballons touchés, meilleur ratio pour un joueur ayant marqué au moins 2 buts dans les 5 grands championnats en 2019/20. Efficacité.#SB29PSG pic.twitter.com/vTFClraz2J

— OptaJean (@OptaJean) November 9, 2019

6 - Mauro Icardi est le 1er joueur à inscrire 6 buts lors de ses 6 premières titularisations en Ligue 1 depuis Neymar (6 en 2017). Elite. #MHSCPSG pic.twitter.com/VGIfcSpFUL

— OptaJean (@OptaJean) December 7, 2019

Il a déjà fait plus fort qu’Ibrahimovic et Neymar. Mais aussi que George Weah, Carlos Bianchi ou encore Julio Cesar Dely Valdes, qu’il a dépossédé, samedi dernier à Montpellier, d’un record parisien datant de 1995. Car Mauro Icardi est devenu à la Mosson, en clôturant la marque lors de cette victoire 3-1 des champions de France,Arrivé en prêt au dernier jour du mercato en provenance de l’Inter, l’attaquant argentin de 26 ans a inscrit dans l’Hérault, d’une jolie reprise de volée,(pour 6 titularisations), et en compte donc 4 de plus en Ligue des champions. Deux compétitions où il est le meilleur buteur de son nouveau club, à égalité avec Kylian Mbappé. Un début de saison canon pour ce véritable renard des surfaces, qui ne touche généralement que très peu de ballons mais se montre souvent d’une efficacité clinique. Ce qui n’étonne pas Marco Verratti."Quelqu’un qui marque plus de 100 buts en Serie A, qui est le leader de l'Inter malgré son âge, même dans les moments difficiles, est forcément d'une grande aide. Et il s'est tout de suite bien intégré", apprécie le milieu de terrain italien, dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. Une intégration expresse, après plusieurs mois sans jouer en raison de son conflit avec le club lombard, qui a notamment été facilitée par ses compatriotes Angel Di Maria et Leandro Paredes. Egalement proche de Keylor Navas, Icardi "boit le maté", aussi, en compagnie d’Edinson Cavani. Deux goleadores aux styles très différents, à qui on prédisait une concurrence féroce."Je ne suis pas le Matador, le Matador, on l’a déjà et c’est Edi. De toute façon, je m’entends bien avec Edi, on boit le maté ensemble, et c’est ce qui est important pour le groupe", confiait récemment au Parisien l’ex-Milanais, qui, s’il a déçu il y a deux semaines à Bernabeu, a rapidement mis fin au débat sur cette supposée concurrence. D’autant plus que l’Uruguayen, déjà très peu utilisé par Thomas Tuchel depuis son retour de blessure, n’a pas pu glaner du temps de jeu samedi en raison d’une gêne à un mollet. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG (195 buts) pourrait avoir le droit à "quelques minutes" mercredi soir (21h) contre Galatasaray, lors d’un match qu’Icardi ne devrait pas forcément débuter. Même si son entraîneur a déjà du mal à s’en passer : "."