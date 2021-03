Haaland déboulonne le record de Mbappé

Tandis que le crépuscule de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo se précise inéluctablement, Erling Haalang et Kylian Mbappé s'affirment chaque jour un peu plus comme les futures stars de demain. Et même d'aujourd'hui car les deux hommes font déjà tomber les records. Ce mardi, c'est l'attaquant du Borussia Dortmund qui s'y est collé, avec une nouvelle prestation de choix pour permettre à son équipe de se défaire du Séville FC, en huitièmes de finale de la Ligue des champions (2-3, 2-2). Il est devenu le plus jeune joueur à avoir inscrit vingt buts en C1, à vingt ans et deux-cent-trente-et-un jours.

Il pulvérise donc le record jusque-là détenu par Kylian Mbappé (vingt-et-un ans et trois-cent-cinquante-cinq jours). Et la performance du Norvégien ne s'arrête pas là. Loin s'en faut. Haaland fait ainsi mieux que Harry Kane qui avait inscrit vingt buts en vingt-quatre matchs. Le joueur du BvB n'en aura eu besoin que de quatorze pour y parvenir.

Quatre doublés de rang en C1

Il devient également le premier joueur à aligner quatre doublés consécutifs en Ligue des champions. Du jamais vu dans l'histoire de la compétition. De fait, il occupe logiquement la tête du classement des buteurs cette saison, avec dix réalisations au compteur en seulement six matchs.

opetegui : "Haaland marquera une nouvelle ère dans le football" :