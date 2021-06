Haaland avoue son « obsession »

A l'inverse de Kylian Mbappé, Erling Haaland est déjà en vacances. Handicapé par une équipe de Norvège bien moins forte que la France, le jeune attaquant n'est pas parvenu à se qualifier pour l'Euro. Même s'il n'a qu'une chance infirme de remporter un jour une compétition avec son équipe nationale, Haaland n'en a pas moins de très grandes ambitions en club. Et une obsession toute particulière.

A l'occasion d'une interview accordée au Telegraph, l'avant-centre du Borussia Dortmund a confié qu'il était littéralement obsédé par la Ligue des champions, et notamment par son hymne mythique : "C'est comme ça depuis de nombreuses années. Mais, je ne sais pas. C'est un très bel hymne. Aussi loin que je me souvienne, même quand j'étais très jeune, je me rappelle que je regardais la Ligue des champions. Il y avait des équipes incroyables et des légendes qui marquaient de buts... C'est normal que de jouer et de marquer dans cette compétition soit devenu mon rêve."

Celui dont la sonnerie de téléphone fait retentir le fameux hymne classique est déterminé à triompher et à soulever la "coupe aux grandes oreilles" : "C'est mon grand rêve. J'espère pouvoir le faire un jour. Ce sera tout simplement impressionnant."