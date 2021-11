Guardiola : "On joue à un niveau incroyable"

« Le match contre Bruges sera plus important parce qu'il pourrait permettre un énorme pas en avant vers la qualification », a lancé le manager de Manchester City en conférence de presse. « En Premier League, il y a plein de matches. En C1, il n'y en a que 6 et maintenant trois seulement et ils sont décisifs. Les matches 3 et 4 sont capitaux et il faut les prendre très au sérieux ».