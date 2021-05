Guardiola l’assure : Mbappé va jouer

C'était quelques heures avant que Mauricio Pochettino ne confirme que les choses ne vont pas si bien que cela pour Kylian Mbappé. Mais tout de même. Pour Pep Guardiola, tous les bruits et les rumeurs laissant supposer une possible absence de l'attaquant parisien ce mardi sur la pelouse de l'Etihad Stadium en demi-finale retour de Ligue des champions (21h), ne sont pas crédibles. Pour l'entraîneur de Manchester City, Mbappé sera bien là.

Et le tacticien espagnol en est tellement certain qu'il l'a dit en conférence de presse : "Il va jouer, j'en suis convaincu. Je suis particulièrement content qu'il joue. Pour les amoureux de football et pour le match en lui-même, j'espère qu'il jouera." S'il semble persuadé que Kylian Mbappé sera bien là au coup d'envoi (ou au moins sur le banc), Pep Guardiola espère peut-être en secret que le champion du monde tricolore ne pourra pas disputer cette rencontre. Une telle absence ne pourrait être que bénéfique à Manchester City.