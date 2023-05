Gros coup dur pour l’AC Milan, un cadre voit sa saison prendre fin !

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour l’AC Milan. Ce mercredi, les Rossoneri ont été balayé par l’Inter (2-0) en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Dès le quart d’heure de jeu, Stefano Pioli a vu Ismaël Bennacer être contraint de céder sa place, touché au genou. Alors qu’il avait quitté le stade en béquille, l’international algérien suscitait l’inquiétude au sein du staff milanais. Et pour cause. Ce jeudi, le club italien a publié un communiqué pour détailler la blessure de son milieu de terrain.

Fin de saison pour Bennacer

Après avoir passé des examens, Ismaël Bennacer souffre d’une lésion du cartilage du genou droit et sera obligé de subir une opération : « « Les tests que Bennacer a subis ce matin ont montré une lésion post-traumatique du cartilage du condyle fémoral latéral du genou droit. Le joueur subira une chirurgie arthroscopique. » Par conséquent, l’ancien joueur d’Empoli voit sa saison prendre fin et sera absent entre deux et trois mois.