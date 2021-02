Griezmann : "Mbappé a été dans un très grand soir"

"Il fallait faire un match parfait, on l'a pas fait, eux l'ont fait. Après, ce qu'il faut retenir, ou pas retenir, c'est à revoir à la vidéo... C'est dur de penser à quelque chose après en avoir pris quatre et subi une grosse défaite. On était prêts, on voulait faire un gros match, mais ils ont été meilleurs que nous et je pense qu'il n'y a rien à dire ni à chercher à droite ou à gauche. Ils ont été meilleurs que nous, Kylian a été dans un très grand soir et voilà. Il reste un match retour, ce sera compliqué mais on n'ira pas pour visiter. Il faut continuer à travailler comme on le faisait, la saison est encore longue.

On est des professionnels il faudra aller là-bas pour gagner et essayer de retourner la situation, tout faire pour passer. Comme je l'ai dit avant, on ne va pas y aller en touristes, mais essayer de faire un gros match. (Sur le triplé Mbappé) Je suis content pour lui, il avait été beaucoup critiqué. Mais quand on a quelqu'un depuis longtemps, dès qu'il est moins bien on le critique, c'est assez facile. Mais je crois que le Paris Saint-Germain a une future très grande star, qui va être au niveau de Leo (Messi) ou de Cristiano (Ronaldo), donc il faut en profiter tous les jours. Il faut le féliciter, car il a fait un très grand match."