Griezmann, les clubs français lui réussissent bien

Son bijou face à l'OL

S’il a retrouvé une place de titulaire samedi dernier lors de la victoire du Barça à Osasuna (0-2), Antoine Griezmann venait de débuter trois matchs consécutivement sur le banc, une première pour lui depuis six ans. Et s’il devrait à nouveau être sur le banc au coup d’envoi mercredi lors du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, celui qui estLe Mâconnais, qui a rejoint la Real Sociedad à l’âge de 14 ans, n’a jamais évolué dans l’Hexagone chez les professionnels, et n’a pas que peu croisé de clubs français depuis le début de sa carrière.Et à chaque fois, il y avait aussi la victoire au bout. Des séries qui se sont donc arrêtées face à Kylian Mbappé et sa bande, après avoir débuté contre l’Olympique Lyonnais, lors des barrages de la Ligue des champions 2013-2014.Face à un club qui n’avait pas voulu de lui dans sa jeunesse, ce qui l’avait donc poussé à l’exil, Griezmann, plus peroxydé que jamais, avait ouvert le score à Gerland pour la Real Sociedad d’Il avait été passeur décisif au retour, et le club basque s’était imposé sur le même score face aux Lyonnais (2-0). Près de cinq plus tard, il allait mettre fin au rêve de son club de cœur, l’Olympique de Marseille, en finale de la Ligue Europa 2018… à Lyon, mais au Groupama Stadium cette fois, et avec le maillot de l’Atlético."Grizi" s’offrait ainsi un doublé face à des Phocéens surclassés, avant que Gabi ne clôture la marque dans les toutes dernières minutes (3-0).Alors que les Colchoneros, avec qui il disputait sa dernière saison, étaient menés au score à Monaco en ouverture de la compétition, c’est lui qui sonnait la révolte, avec une passe décisive et une victoire 2-1 au final. Et au retour à Madrid, contre un club du Rocher déjà éliminé, il avait inscrit le deuxième but de l’Atlético, vainqueur 2-0. Parviendra-t-il à retrouver cette réussite à Paris ?