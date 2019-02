Griezmann inquiète la Juve

Le principal danger, c'est "Grizi" ! L'affiche entre la Juventus Turin et l'Atlético de Madrid, dont le match aller a lieu mercredi en Espagne, est l'une des plus alléchantes parmi tous les huitièmes de finale de la Ligue des champions. La bataille tactique entre Massimiliano Allegri et Diego Simeone s'annonce redoutable. Tout comme le duel à distance entre Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann, respectivement deuxième et troisième du dernier Ballon d'Or. Du côté de la Vieille Dame, on se méfie particulièrement du joueur français.

"L'Atlético est une équipe dont la philosophie est plus italienne qu'espagnole" Giorgio Chiellini

"L'Atlético est une équipe dont la philosophie est plus italienne qu'espagnole, a prévenu Giorgio Chiellini dans un long entretien accordé à Marca et publié ce mardi. Le jeu est fermé et vertical. Le club a eu des résultats extraordinaires. Il a des joueurs de grande qualité qui utilisent bien la balle mais ne jouent pas comme Barcelone. Ils ont un joueur incroyable qui est Griezmann, qui fait la différence et rend le jeu de l'Atlético imprévisible." L'attaquant tricolore est particulièrement en forme en ce moment. Le Mâconnais de 27 ans a claqué 11 buts lors de ses 13 derniers matches, toutes compétitions confondues.

Le défenseur turinois ne s'y trompe pas et lorsque le média espagnol l'interroge sur Morata, Chiellini ramène le gaucher français au centre du débat. "Alvaro, pour un match de Ligue des champions, est un joueur très dangereux, très performant, rapide, bon des deux pieds et de la tête mais je pense que de la façon dont l'Atlético joue, c'est Griezmann qui est le plus important." Le buteur des Colchoneros peut donc s'attendre à être marquer de très près par les Bianconeri.

Griezmann sort l'Atlético de l'impasse