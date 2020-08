Goretzka : « Humilier Messi c’était amusant »

Vendredi soir, le Bayern Munich a infligé au FC Barcelone l’une des défaites les plus douloureuses de son histoire. Les Allemands ont passé huit buts aux Catalans, et il faut remonter aux années 50 pour trouver la trace d’une telle humiliation pour le géant espagnol. Interrogé au coup de sifflet final sur le sentiment qu’ils ont eu en marchant sur le ventre des Blaugrana, les Bavarois ont indiqué que c’était jouissif. Leon Goretzka, le milieu de terrain de l’équipe, a par exemple aimé voir le désarroi sur le visage de Lionel Messi, à mesure que les buts dans la cage Marc-André Ter Stegen s’empilaient.

« Difficile de décrire ce qui s’est passé »

« Si cela m’a fait mal d’humilier mon héros d’enfance ? Non, pas du tout. C’était même amusant », a-t-il déclaré au micro de Sky Allemagne. Des propos un brin chambreurs, mais qui peuvent se comprendre et s’expliquer, surtout qu'elle fait écho à la déclaration provocatrice tenue par le Barcelonais Arturo Vidal avant le match. L’ancien joueur de Schalke 04 a donc pris beaucoup de plaisir à humilier les Barcelonais. Cela étant, il a reconnu que ni lui ni ses partenaires n’imaginaient pouvoir le faire dans de telles proportions. « Il est difficile de décrire ce qui s’est passé si tôt après le match. Je pense que cela prendra quelques jours pour qu’on réalise ce qui s’est passé et le résultat obtenu », a-t-il ajouté lors de son intervention.