Gonalons voit Messi comme le danger numéro 1 pour Paris

L'ancien Lyonnais Maxime Gonalons a été sondé sur le Barça, ses forces, ses faiblesses et le phénomène Leo Messi par le journal Le Parisien. Pour le milieu de terrain, le virtuose argentin est très loin d'être sur le déclin et constituera la menace numéro 1 pour la défense du PSG ce mardi soir. La Pulga sera même la clé du match pour lui : "Tout dépend de Messi. Il est le principal danger pour Paris. On peut parler des heures du Barça, mais avec ou sans Messi ça n'a rien à voir. On le mesurera mieux le jour où il s'en ira. On a pu encore le vérifier face au Betis le 7 février. En entrant, juste avant l'heure de jeu, il a totalement fait basculer la rencontre. Il a un impact incroyable sur ses coéquipiers, sur le jeu et sur ses adversaires".

"Messi sur le déclin ? Quelle erreur !"

"Franchement, je n'ai vu ça chez aucun autre joueur. L'été dernier, il a été critiqué quand il a manifesté son envie de partir. On a dit qu'il était sur le déclin. Quelle erreur ! On a affronté Barcelone à deux reprises, en 2021, tout ce qu'il fait encore à son âge est incroyable. Quand il a envie, il fait gagner le Barça. Il a toujours cette capacité à attirer trois ou quatre joueurs pour lui et à libérer des espaces pour ses partenaires. Il a dans ses pieds la clé de ce huitième de finale". Gonalons estime également que la défense du Barça est très friable.

"Cette saison, les Catalans rencontrent des soucis défensifs et manquent de force dans le secteur défensif. Derrière, Ronald Koeman est obligé d'innover, voire de bricoler en raison de nombreuses défections. Il a déjà, été longtemps confronté au poids de l'absence de Piqué, l'élément stabilisateur du bloc. Sergi Roberto n'est pas là, pareil pour Araujo. Samuel Umtiti, lui, revient après des problèmes au genou. Il court encore après ses meilleures sensations", a-t-il analysé.