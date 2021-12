Globe Soccer Awards : Mbappé sacré meilleur joueur de l'année

Neuvième du Ballon d'Or 2021, Kylian Mbappé pourra possiblement se consoler un peu avec la récompense reçue ce lundi soir. Lors des Globe Soccer Awards, organisés à Dubaï, l'avant-centre du PSG et des Bleus a triomphé devant du beau monde en étant sacré meilleur joueur de l'année 2021. Le champion du monde 2018 devance des concurrents prestigieux : Lionel Messi, récent septuple Ballon d'Or, mais également Karim Benzema, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah. "Élégant et polyvalent sur le terrain, Mbappé est célèbre pour sa vitesse incroyable et ses buts spectaculaires. Sans surprise, il est le choix de cette année pour le meilleur joueur masculin de l'année 2021 des Globe Soccer", a annoncé le compte Twitter de la cérémonie. Tenant du titre, Robert Lewandowski n'a donc pas réalisé le doublé lors de cette 12ème édition.



Sondé durant la cérémonie, Kylian Mbappé a affirmé quelques ambitions avant de recevoir sa récompense individuelle. "Je suis un gars chanceux. Je joue pour une grande équipe et une grande sélection. Je veux continuer à gagner, parce que sinon quelqu'un d'autre prend votre place. Je veux continuer à gagner des titres pour mon équipe nationale et mon club". Il n'a pas été le seul élément du PSG à triompher car son partenaire Gianluigi Donnarumma, récent lauréat du du Trophée Yachine, a été élu gardien de l'année après son extraordinaire Euro sous les couleurs de l'Italie. Robert Lewandowski a reçu le trophée de meilleur buteur de l'année 2021, tandis que Roberto Mancini a été sacré meilleur entraîneur devant Didier Deschamps, Pep Guardiola, Hansi Flick, Thomas Tuchel et Lionel Scaloni.

Elegant and versatile on the pitch, Mbappé is famous for his incredible speed, and dramatic goal scoring. Not surprisingly, he is this year’s choice for Globe Soccer’s Best Men’s Player of the Year 2021. pic.twitter.com/dh6Npd5lDT