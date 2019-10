Galtier ne jure que par le jeu

Les jeunes Dogues ont-ils retenu la leçon ? Lors de leur entrée en lice dans cette campagne 2019-2020 de Ligue des champions il y a deux semaines, les Lillois ont essuyé une cinglante défaite (3-0) dans l’antre de l’Ajax Amsterdam, demi-finaliste de la compétition la saison dernière. Si le résultat ne reflète pas forcément la physionomie du match, dans lequel les Lillois ont eu les occasions pour faire trembler les filets, il leur a toutefois rappelé la dure réalité de la Ligue des champions: si tu n’es pas efficace dans les deux surfaces, tu le payes cash.

"Nous devrons jouer, jouer et jouer."

A la veille de recevoir Chelsea, "une équipe complète avec deux organisations tactiques, une intensité digne de la Premier League, capable aussi de jouer dans le cœur du jeu et de prendre la profondeur très rapidement", selon Christophe Galtier, ce dernier a lourdement insisté sur le fait que le salut de son équipe sur la scène européenne passera par le jeu. "Nous devrons jouer, jouer et jouer. Si nous ne jouons pas en Ligue des champions, nous n'aurons aucune chance. Il n'y a rien de plus frustrant que de disputer cette compétition sans montrer notre potentiel et exprimer nos qualités", a-t-il ainsi lancé devant la presse.

"Jouons avec nos caractéristiques, avec des jeunes, athlétiquement prêts, techniquement bons. On a notre vécu, notre parcours sur une saison. On doit s'exprimer comme on l'a toujours fait depuis un certain temps, en étant plus intenses et déterminés que face à l'Ajax", a ajouté l’ancien coach des Verts, lequel entend bien n’avoir aucun regret à l’issue de la phase de poules. "Il nous reste cinq matchs à jouer, nous allons le faire à fond. Tout est possible dans cette compétition. Quelque soit l'issue de ce groupe, il faudra que ces matches nous permettent de grandir et nous servent pour pouvoir rejouer cette compétition."

Bamba : "Si on n'a pas envie de jouer ce genre de match, autant arrêter le métier" :