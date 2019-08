Galatasaray-Terim: "Le PSG est l’un des favoris"

Pour la première fois depuis la saison 2000-2001, le PSG et Galatasaray vont se retrouver en phase de groupes de la Ligue des champions. Deux formations qui évolueront dans le groupe A, avec le Real Madrid et Bruges.

"Le Paris Saint-Germain est l’un des favoris de la compétition. Surtout après leur défaite de la saison dernière. Ils seront encore mieux préparés, a commenté l’entraîneur Fatih Terim pour la télévision du club stambouliote. Et il n’y pas besoin de parler du Real Madrid, qui l’avait gagnée l’année précédente. Et on a déjà affronté Bruges. Nous allons donner notre maximum, et nous sommes préparés à ça."