Avec l’élimination du FC Barcelone aux dépens du Bayern, et qui a fait suite à la sortie de route de l’Atlético Madrid, la veille contre Leipzig, il n’y aura plus de représentant de Liga en Ligue des Champions cette saison. Les demies de cette épreuve vont se disputer entre Allemands, Français et éventuellement une équipe anglaise, si City parvient à se défaire de Lyon ce samedi. Ils étaient pourtant quatre équipes de Primera Division au démarrage des 8es de finale. Tous ont donc baissé pavillon depuis.

Séville peut limiter la casse

Un dernier carré de C1 sans équipe ibérique, il faut remonter à 2007 pour retrouver une situation pareille. Douze saisons durant, il y a toujours eu une formation ibérique dans le Top 4 continental. Et à sept reprises pendant cette période, cela a abouti à un sacre final du Real Madrid ou du Barça. Ça ne sera donc pas le cas cette année. L’hégémonie des géants de la Liga a donc vécu. L’honneur des Espagnols sur la scène continentale peut cependant encore être sauvé. Le FC Séville est concerné par les demi-finales de la Ligue Europa. L’équipe andalouse défie Manchester United dimanche soir en Allemagne.