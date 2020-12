FIFA The Best : Messi a voté pour Neymar en numéro un

Ce jeudi, c’est Robert Lewandowski qui a été sacré meilleur joueur de l’année 2020 lors de la cérémonie FIFA The Best . L’attaquant du Bayern Munich - vainqueur d’un quintuplé avec le club munichois - a terminé devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Ce dernier, en tant que capitaine de l’Argentine, a dû établir un top trois des joueurs les plus impressionnants à ses yeux. Et c’est en faveur de Neymar qu’il a voté en numéro un, devant Kylian Mbappé, numéro deux, et Robert Lewandowski, en trois.Les deux joueurs entretiennent une forte relation d’amitié hors des terrains, et sur le rectangle vert, également, comme cela a été le cas entre 2013-2017 et l’aventure commune sous le maillot du Barça, avant le départ de Neymar vers le PSG. Le Brésilien avait d’ailleurs manifesté son désir de rejouer avec le natif de Rosario, le 3 décembre au micro d’ESPN : "Ce que je veux, c'est recommencer à jouer avec Messi. J'espère que nous pourrons être ensemble la saison prochaine", avait-il commenté alors que Messi sera en fin de contrat au terme de la saison avec le club catalan.Par ailleurs, on connaît aussi les votes de Cristiano Ronaldo, qui a plébiscité Robert Lewandowski comme le numéro un, devant Lionel Messi et Kylian Mbappé, troisième pour la star de la Juventus Turin.