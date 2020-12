FIFA The Best : L'équipe type de l'année 2020 dévoilée

Aucun joueur du PSG dans l'équipe type

Ce jeudi, se déroulait la cérémonie FIFA The Best. En cette fin d'année, les récompenses sont propices à la période et la FIFA, si elle ne décernera pas de Ballon d'Or, a pris la décision de ne pas sacrifier sa cérémonie The Best. Au niveau de l'équipe type, on constate que le Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des Champions le 23 août dernier à Lisbonne face au PSG, est en bonne place, avec quatre joueurs dans le onze. Pour rappel, la sélection se fait par le biais de votes de milliers de footballeurs professionnels avec la consigne de choisir un joueur par poste - la liste comprenant au total 55 éléments.Liverpool, Champion d'Angleterre en titre, possède également de nombreux joueurs dans cette équipe type. Alisson Becker (Liverpool) est le gardien. Devant lui se trouve une arrière-garde composée de Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid), Virgil van Dijk (Liverpool) et Alphonso Davies (Bayern Munich). L'entrejeu, lui, est à forte proportion munichoise : Joshua Kimmich (Bayern Munich) et Thiago Alcantara (Bayern puis Liverpool) forment un trio avec le milieu de terrain de Manchester City, Kevin de Bruyne. En attaque, Robert Lewandowski, le buteur du Bayern Munich, est aussi là, accompagné par les deux monstres sacrés, Lionel Messi (FC Barcelone) et Cristiano Ronaldo (Juventus Turin).Il est donc intéressant de noter que le PSG, en dépit notamment de sa présence en finale de la dernière édition de la Ligue des Champions, perdue face au Bayern Munich (1-0) ne compte aucun joueur dans ce onze. Neymar et Kylian Mbappé étaient les plus aptes à y figurer.