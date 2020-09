Gianni Infantino, le président de la FIFA, s'est exprimé lors du Congrès de l'instance en visioconférence. Alors qu'il est ciblé depuis juillet dernier d'une procédure à cause de trois rencontres secrètes avec l'ancien procureur général helvétique, Michael Lauber, il a affirmé son désir de lutte contre la corruption dans le monde du football.

"Je veux libérer la FIFA des ombres du passé"

"Pourquoi donc ai-je rencontré le procureur général ? Parce que c'était mon obligation [...] Je voulais libérer la FIFA des ombres du passé et je veux toujours le faire", a-t-il assuré, affirmant de façon nette : "Pus jamais, nous n'aurons de corruption dans le football ! Nous l'avons exclue et nous ne la laisserons pas revenir. "