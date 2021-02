Ferland Mendy redoute l'Atalanta

L'arrière gauche français du Real Madrid se méfie de l'Atalanta Bergame avant le huitième de finale aller de C1 entre les deux équipes et a encensé Zinedine Zidane. Alors que le Real sera privé de Karim Benzema pour ce choc, Mendy estime que Madrid ne devra pas sous-estimer les Lombards, toujours offensifs et décomplexés. "Nous devons être prudents. Ils ne sont pas arrivés jusqu'ici sans raison. Nous savons que c'est une équipe qui joue bien et qui marque de nombreux buts. Ce sera difficile et nous pensons que ce sera un très bon match. Nous devrons jouer de notre mieux pour gagner. La Ligue des Champions ? Cette compétition c'est autre chose. Vous affrontez les meilleures équipes d'autres championnats. Avant même de jouer votre premier match en Ligue des Champions, vous écoutez de la musique, même si c'est à la télévision, et vous avez la chair de poule", s'est émerveillé l'ancien Lyonnais en conférence de presse.

"Zidane, c'est du charisme"

Mendy en a profité pour louanger son entraîneur au Real, un certain Zinedine Zidane : "C'est une légende et pour être honnête, c'est un honneur d'être entraîné par lui. Lorsque vous êtes devant lui, il dégage du charisme. C'est bon de le voir et on a aussi parlé de l'équipe de France. Il m'a donné des conseils et j'aime tout donner à chaque match. Quand je suis arrivé au Real Madrid, je savais à quoi ça ressemblerait et qu'il y avait de grands joueurs".