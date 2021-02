FC Porto : Conceição, les pieds sur terre

LIVE: Conferência de Imprensa Sérgio Conceição ⚽ https://t.co/ZVatM4ckTH

Porto reste focus

Personne ne s'y attendait vraiment et pourtant, comme l'OL la saison passée, Porto a vaincu la Juventus Turin lors de ce match aller du huitième de finale de Ligue des Champions, 2-1. Deux buts extrêmement rapides puisque le premier a été marqué dès la 2eme minute, par Mehdi Taremi, et le deuxième a été inscrit dès l'entame de la seconde période, à la 46eme, par Moussa Marega. Du côté de la Vieille Dame, c'est Federico Chiesa qui a sauvé l'honneur, à la 82eme. Cette victoire fait du bien à Porto qui prend un peu d'avance.En conférence de presse d'après match, Sergio Conceição s'est montré fier de ses joueurs : « Nous avions travaillé sur ce pressing haut, quand le gardien adverse a le ballon, nous sommes une équipe très forte sur cet aspect. Nous savions très bien sur qui mettre la pression, qui bloquer. Nous avons fait un travail fantastique, des attaquants au gardien. À partir de cette solidité défensive, nous avons toujours été une équipe très dangereuse quand nous attaquions. Sergio Oliveira a même eu une opportunité de marquer le 3-0 ».Malgré la fierté, Sergio Conceição ne veut pas crier victoire trop vite. Il reste le match retour : « Pour tout cela, félicitations aux joueurs mais nous ne pouvons pas oublier que nous sommes au milieu de la confrontation et qu'un match très difficile nous attend pour atteindre la qualification ». Le coach a aussi un regret : « Le but que nous prenons, il ne doit pas arriver. Nous avons été tellement rigoureux jusqu'à ce moment-là, mais il faut relever le mérite de l'adversaire sur cette action. La Juventus est une équipe d'un très grand niveau avec un potentiel énorme individuellement, une équipe difficile à contenir. Il n'est pas normal que la Juve ne parvienne pas à créer et jusqu'à la 70e minute, elle n'a pas réussi à créer ». Le match retour est prévu le 9 mars, à 21 heures, à l'Allianz Stadium à Turin. À domicile, les Turinois ne seront sûrement pas aussi passifs, surtout Cristiano Ronaldo qui n'est pas du genre à laisser couler une défaite.