FC Barcelone : Xavi et le "mince espoir" d'une qualification en 8ème de finale

Les joueurs regarderont le match de l'Inter Milan dans le vestiaire du Camp Nou



🔊 Xavi : "Je suis toujours positif mais nous nous dépendons pas de nous-mêmes. Nous ferons tout pour gagner, au-delà de ce qui se passe à Milan" #BarçaBayern pic.twitter.com/eC33xckO6a

— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) October 25, 2022

Le Barça se trouve au bord du précipice. Pour la deuxième année consécutive, le club catalan pourrait être éliminé de la phase de groupes de la Ligue des Champions, ce qui constituerait un sacré camouflet, même dans un groupe de la mort, étant donné l'important recrutement effectué durant l'été et l'arrivée de Robert Lewandowski., même si Xavi a admis que "contre le Bayern Munich, leader de la poule avec 12 points.Désireux que son groupe puisse prouver qu'il est capable de "Xavi a prévenu qu'il allait avoir un œil plus qu'attentif sur le match de l'Inter Milan face au Viktoria Plzen qui aura lieu à 18h45 et pourrait offrir la qualification aux joueurs de Simone Inzaghi en cas de succès.a confié le légendaire milieu de terrain.Déjà éliminé la saison passée au stade de la phase de groupes (après avoir été balayé par le Bayern 3-0, ndlr), le Barça pourrait vivre une nouvelle mésaventure ce qui serait un vrai choc. Peu importe pour Lucas Hernandez, un des éléments français du Bayern, qui a confié au micro d'El Partidazo de la COPE que son équipe n'allait pas prendre le match par dessus la jambe., a-t-il assuré.