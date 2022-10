Les chances du FC Barcelone de se qualifier pour les huitièmes de finale de la C1 ne tiennent plus qu'à un fil après un match nul 3-3 contre l'Inter au Camp Nou. Ce résultat signifie que Barcelone doit espérer que les Nerazzurri ne battent ni le Viktoria Plzen ni le Bayern Munich, à condition qu'ils gagnent leurs deux matchs contre les mêmes adversaires. Et Xavi est pessimiste.

Xavi : "C'est cruel"

"Évaluation négative. Cette Ligue des champions est cruelle avec nous. Nous avons concédé beaucoup de choses en seconde période mais la première a été excellente. Le premier but est une erreur claire de la ligne défensive dont nous avions parlé. Le deuxième... Depuis Munich, en passant par Milan, c'est cruel. Mais c'est la Ligue des Champions. Nous aurions dû mener le match à bien dès la première mi-temps, mais cela n'a pas été le cas."



"Nous devons continuer et changer notre état d'esprit pour la Liga. La Ligue des champions est devenue très difficile." Eric Garcia avait déclaré aux médias qu'ils avaient commis trop d'erreurs en défense et Xavi était à peu près du même avis. "Nous sommes allés à la pause satisfaits, mais nous avons ensuite payé pour les erreurs. Il y a eu des erreurs en défense qui sont très graves. Payer pour des erreurs coûte très cher en Ligue des Champions".