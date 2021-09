Un an après son arrivée sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman semble plus que jamais sur la sellette. Incapable de pousser son équipe à battre le Bayern Munich ce mardi (0-3), dans le cadre de la phase de groupes de la Ligue des champions, l'entraîneur néerlandais sait ce qu'il lui reste à faire. Si dans trois matchs, les choses ne vont pas mieux, il sera pousser vers la sortie. Ainsi l'a décidé Joan Laporta.



Le président blaugrana avait immédiatement organisé une réunion de crise mardi soir, quelques minutes après la sortie de route de son équipe. Selon Sport, il a donc décidé de laisser une ultime chance à celui qu'il ne porte pas dans son cœur depuis qu'il a repris les rênes du club. Trois matchs, avec pour débuter, la réception de Grenade lundi prochain, avant un déplacement a priori aisé à Cadix, puis une opposition face à Levante au Camp Nou.



En matière de résultat, la tâche s'annonce abordable pour Barcelone, mais comme le média le rappelle, Joan Laporta aura également un œil attentif sur la qualité du jeu proposé. Après un nul à Bilbao (1-1) et une petit victoire face à Getafe (2-1), Koeman ne l'a pas convaincu.

Le Bayern donne une nouvelle leçon au Barça :