On croyait avoir tout vu à Barcelone cette saison par rapport aux hérésies et humiliations, mais une nouvelle surprenante dévoilée ce samedi a encore plus fait mal aux supporters de l’équipe. D’après le journaliste espagnol Rafael Hernandez, un triomphe du Bayern en Ligue des Champions cette saison va contraindre le board blaugrana à mettre la main à la poche et payer 5M€ aux responsables de Liverpool. Et ce, conformément à une clause incluse dans le contrat passé avec les Reds lors du transfert de Philippe Coutinho en janvier 2018.

Les dirigeants du Barça face à leur ignominie

A l’époque, tout en versant 145M€ de l’indemnité de transfert, les responsables catalans s’étaient résolus à payer un petit bonus si l’international brésilien venait à être couronné champion d’Europe avant la fin de son engagement chez eux. Le problème, c’est qu’ils ont oublié de mentionner qu’il devait le faire sous leurs couleurs, et non pendant un prêt dans un autre club. Malheureusement pour eux, c’est le deuxième scénario qui risque de se produire. De quoi perdre définitivement la face vis-à-vis de leurs socios, surtout après la déroute de vendredi contre l’équipe munichoise (2-8) et qui a vu un certain Coutinho claquer un doublé en fin de match.