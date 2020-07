FC Barcelone : Quique Setien doute de son avenir après la perte de la Liga

Arrivé en janvier dernier à la place d'Ernesto Valverde pour prendre place sur le banc du FC Barcelone, Quique Setien était venu avec une réputation flatteuse au niveau du jeu pratiqué par ses anciennes équipes et notamment le Bétis Séville. Assez critiqué par les supporters ces derniers temps, il avait commenté il y a quelques jours sa situation avant la défaite concédée contre Osasuna, jeudi soir au Camp Nou, alors que son équipe évoluait en supériorité numérique après l'expulsion d'Enric Gallego (77ème). "Bien sûr que je me vois entraîner le Barça la saison prochaine. J'espère que le travail effectué va être apprécié, pas seulement les résultats. Je pense à la continuité avec l'an prochain", avait-il assuré.

Licencié avant le match face à Naples en Ligue des champions ?

🚨⚽ Informa @SiqueRodriguez



💥La relación entre el cuerpo técnico del Barcelona y al menos parte de la plantilla está deteriorada



‼️ Nadie asegura ahora mismo que Setién vaya a llegar a la Champions. No es segura la continuidad de Setién como técnico del Barça pic.twitter.com/PSqNQCijst

— El Larguero (@ellarguero) July 16, 2020





Le ton a été bien différent après ce revers surprise et le sacre obtenu par le Real Madrid. "Si je serai toujours l’entraîneur pour la reprise de la Ligue des Champions ? Je l'espère, mais je ne sais pas. On voulait gagner tous les matchs. Mais je ne pensais pas qu'on y arriverait, ni nous ni le Real. Il nous a manqué de l'énergie. Il y a eu un goût amer à chaque match. Même après une victoire, on n'était pas totalement satisfaits. On nous en demande beaucoup. Je suis d’accord avec Messi sur certains points, sur le besoin d’autocritique", a fait savoir le technicien espagnol. Les paroles de Lionel Messi, rares, possèdent toujours un poids.

Selon des informations de la Cadena SER, la relation entre le staff et au moins une partie de l’effectif est détériorée. Personne n'est sûr en ce moment que Setien restera jusqu’à la Ligue des champions. Sa continuité en tant qu'entraîneur du Barça n'est pas certaine. Le Barça doit affronter Naples en huitième de finale retour de la Ligue des champions le 8 août prochain.