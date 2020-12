Le FC Barcelone a subi une lourde défaite, mardi soir face à la Juventus Turin au Camp Nou (0-3), cédant par la même occasion la première place du groupe G à la différence de buts particulière. Pour rappel, le club catalan s'était imposé 2-0 à Turin. Après la défaite concédée à Cadix, le week-end dernier en Liga (1-2), l'ambiance est loin d'être au beau fixe.





"Nous sommes dans une phase difficile"

Marc-André ter Stegen, le gardien du FC Barcelone, n'a pas mâché ses mots après la rencontre, pestant notamment sur les erreurs de ses coéquipiers. "Il y a bien sûr les erreurs individuelles et il y a aussi la façon dont vous défendez. Ce sont des choses différentes et vous devez les évaluer différemment. Nous n'avons pas de chance de temps en temps non plus. Dès que nous perdons notre jeu, ils marquent un but et c'est très difficile. Nous sommes dans une phase difficile et nous devons en sortir plus forts et travailler dur pour le faire. Nous devons donner un peu plus dès le début et faire plus d'efforts", a-t-il expliqué.



En Liga, le FC Barcelone occupe la neuvième place du classement, avec deux matchs en retard à jouer, et se situe à 12 points du leader, l'Atlético Madrid. "Nous avons eu toute la latitude pour continuer et nous qualifier en tant que premiers. Nous allons nous concentrer sur ce que nous avons à faire. Nous devons nous améliorer et rien de plus", a jugé le gardien du Barça.