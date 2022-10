Avec un match nul 3-3 contre l'Inter en C1 mercredi soir, le FC Barcelone doit compter sur les Nerazzuri pour perdre des points lors de leurs deux derniers matchs de la poule afin d'avoir une chance de se qualifier. Les Blaugrana ont contrôlé le match en première mi-temps et ont entamé la seconde avec l'avantage au score. Après l'égalisation de Niccolo Barella, Barcelone a perdu le contrôle et a concédé de nouveau.

Un manque de sang froid

S'exprimant après le match à la télévision polonaise, Robert Lewandowski a expliqué que les Catalans ne se sont pas assez concentrés sur le côté défensif du jeu. "Nous avions tellement envie de marquer que nous avons oublié de défendre". Sport a relayé ses propos, où Lewandowski a insisté sur l'aspect mental. "Nous avons essayé d'attaquer avec plus de joueurs pour que l'un d'entre eux perde sa couverture. Nous avons marqué trois buts mais nous en avons encaissé autant. Nous sommes déçus. Nous avons manqué de sang froid et de calme".