FC Barcelone : Koeman ne croit pas à une remontada face au PSG

Les années passent et le FC Barcelone ne cesse de démontrer son incapacité à être compétitif en Europe. Les antécédents face au PSG (défaite 4-0 en 2017), la Juventus Turin (3-0 en 2017), l'AS Rome (3-0 en 2018), Liverpool (4-0 en 2019), sans oublier le Bayern Munich (8-2 en 2020) et encore une fois la Juventus Turin, en phase de groupes (0-3) étaient autant de preuves d'une équipe qui n'est plus capable appréhender la Ligue des Champions de la façon adéquate. Mardi soir au Camp Nou, un PSG porté par Kylian Mbappé et Marco Verratti s'est amusé des largesses du club catalan (1-4).

"Quand tu perds 4-1, il y a peu d'options"



Ce nouveau naufrage a laissé Ronald Koeman, le coach du Barça, très touché. Arrivé cet été au milieu du chaos il a su, lors des dernières semaines, développer des ajustements intéressants, mais cela n'a pas été suffisant afin de se hisser au niveau du PSG. Une équipe supérieure selon lui : "Ils ont été supérieurs, très efficaces, surtout avec Mbappé. La première période était un peu plus équilibrée, avec cette occasion d'Ousmane, mais en deuxième période on a trouvé des problèmes. Ils ont prouvé, avec le ballon mais surtout physiquement, être supérieurs à nous", a-t-il concédé, au micro de Movistar.



Les statistiques démontrent d'ailleurs que le PSG a 100% de chances de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Lucide, Koeman a ensuite été très laudateur à propos du groupe mené par Mauricio Pochettino. "Ils ont prouvé qu’ils avaient une équipe plus complète que nous, il faut l'accepter, continuer sur ce chemin et améliorer des choses. On sait que ça peut arriver contre un grand club. Physiquement, avec son expérience, le PSG est devant nous. Il y a toujours un match retour, mais un 1-4 normalement c'est compliqué à remonter, je peux te mentir mais quand tu perds 4-1, il y a peu d’options", a-t-il confié.