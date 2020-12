FC Barcelone : Koeman évoque le duel Messi-Ronaldo

Koeman veut avoir le ballon pour minimiser le danger Ronaldo



📚 H I S T ⚽ R Y

Cristiano Ronaldo & Leo #Messi pic.twitter.com/kBElYkoBRg

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 7, 2020

Ce lundi en conférence de presse, Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça, a été invité à parler de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui pourraient se retrouver, mardi soir au Camp Nou à l'occasion de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, et la rencontre entre le club catalan et la Juventus Turin (21 heures).Leader du groupe G avec 15 points, 3 de plus que la Juventus Turin, le Barça a mis au repos Lionel Messi lors des deux dernières rencontres de Ligue des Champions, contre le Dynamo Kiev (4-0) et Ferencvaros (3-0).", a expliqué Koeman en conférence de presse, avant de continuer : "."Lors du match aller, remporté par le Barça à Turin (2-0), Messi avait joué, marquant sur penalty, mais Ronaldo n'avait pu prendre part à la rencontre, en raison du coronavirus. "a prévenu l'entraîneur du Barça.